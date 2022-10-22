عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإماراتي وملك البحرين يؤكدان على تعزيز أطر التعاون بين البلدين

الإمارات والبحرين
الإمارات والبحرين

التقي وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، بملك البحرين، الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة، خلال زيارة رسمية إلى المملكة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية الإماراتي وملك البحرين على حرص البلدين على تنمية وتطوير أطر التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي، إلى أن العلاقات الإماراتية البحرينية تاريخية متجذرة وهناك حرص من البلدين وقيادتهما على المضي قدما نحو تعزيزها.

ومن جانبه، أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، السبت، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.

وثمن ملك البحرين، خلال استقباله اليوم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بالمواقف المشرفة لدولة الإمارات إلى جانب مملكة البحرين وشعبها.

وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدور الإمارات المحوري الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجهودها الأخيرة في الدفاع عن قضايا الأمة ودعم العمل العربي المشترك، فضلاً عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحب العاهل البحريني بالوفد الإماراتي، وأبلغه بنقل تحياته إلى الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

الإمارات تعتقل بريطانيًا في إمارة أبوظبي لهذا السبب
كما ثمن المواقف المشرفة لدولة الإمارات إلى جانب مملكة البحرين وشعبها، مثنيا في ذات الوقت على دورها المحوري الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الخيرة في الدفاع عن قضايا الأمة و دعم العمل العربي المشترك فضلاً عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أعرب لشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن بالغ تقديره لملك البحرين، وما يوليه من حرص على تعزيز وتوثيق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

البحرين وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ملك البحرين الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 3-1 في الدوري الإسباني

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 1-1 بالدوري الإنجليزي

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

معتزًا بعلاقات البلدين الأخوية .. ملك البحرين يشيد بدور الإمارات إقليميًا ودوليًا

الإمارات تدين هجوم الحوثي على ميناء الضبة النفطي في اليمن

صحف الإمارات.. سوريا تعترض صواريخ إسرائيلية.. ودعوة ترامب للتحقيق معه .. زيلينسكي دول عربية ستتأثر نتيجة تأخير صادرات الحبوب الأوكرانية

اقتصاد الإمارات.. 8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

ترشيحاتنا

زفة السندريلا .. قصة فيديو لعروسين بـ تروسيكل في ليلة العمر

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

محل المدارس.. وزير التعليم يفجّر مفاجأة مدوية عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية|فيديو

أسطنبول تعلن مغادرة 4 سفن حبوب أوكرانية إلى تركيا وفرنسا واليونان وليبيا

أخبار الفن| حقيقة اعتزال ويجز للغناء .. مفاجآت جديدة في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بتهمة الخيانة.. القوات الأوكرانية تعتقل رئيس مصنع محركات الطائرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرافات وحقائق عن علاقة هشاشة العظام بانقطاع الطمث

بفستان ملفت.. إنجي على تثير ضجة بإطلالتها |شاهد

اختبار ذكاء .. ساعد هذا الصبي في العثور على مفقود شغل عقله

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات سلوى خطاب تكشف عن أناقتها

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ