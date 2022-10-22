وزير الخارجية الإماراتي وملك البحرين يؤكدان على تعزيز أطر التعاون بين البلدين

التقي وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، بملك البحرين، الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة، خلال زيارة رسمية إلى المملكة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية الإماراتي وملك البحرين على حرص البلدين على تنمية وتطوير أطر التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي، إلى أن العلاقات الإماراتية البحرينية تاريخية متجذرة وهناك حرص من البلدين وقيادتهما على المضي قدما نحو تعزيزها.

ومن جانبه، أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، السبت، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.

وثمن ملك البحرين، خلال استقباله اليوم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بالمواقف المشرفة لدولة الإمارات إلى جانب مملكة البحرين وشعبها.

وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدور الإمارات المحوري الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجهودها الأخيرة في الدفاع عن قضايا الأمة ودعم العمل العربي المشترك، فضلاً عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحب العاهل البحريني بالوفد الإماراتي، وأبلغه بنقل تحياته إلى الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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كما ثمن المواقف المشرفة لدولة الإمارات إلى جانب مملكة البحرين وشعبها، مثنيا في ذات الوقت على دورها المحوري الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الخيرة في الدفاع عن قضايا الأمة و دعم العمل العربي المشترك فضلاً عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أعرب لشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن بالغ تقديره لملك البحرين، وما يوليه من حرص على تعزيز وتوثيق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.