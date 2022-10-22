أخبار الفن| حقيقة اعتزال ويجز للغناء .. مفاجآت جديدة في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

مداعبا جمهوره بذقن طويلة .. حقيقة اعتزال ويجز الغناء



تفاجأ عدد كبير من جمهور مطرب الراب الشهير ويجز بتداول صورة له وهو تاركا لذقنه بشكل أثار دهشة الجميع حول حقيقة اعتزاله الفن على غرار مسلم وأدهم نابلسي.



لا تصدقوا حسام حبيب .. نضال الأحمدية تفجر مفاجأة في أزمة شيرين



حرصت الإعلامية نضال الأحمدية بالتعليق على مكالمة الفنان حسام حبيب، للإعلامي عمرو أديب أمس، بخصوص أزمة شيرين عبد الوهاب.



هاني شاكر يقدم نانسي جمال للغناء معه بمهرجان الموسيقى العربية



قدم المطرب هاني شاكر، خلال حفله المقام على مسرح النافورة بمهرجان الموسيقى العربية الموهبة الشابة نانسي جمال، والتي قدمت معه أغنية "لما راح الصبر مني".

تكريم هاني رمزي فى ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي



كرم مساء اليوم الفنان هاني رمزي فى افتتاح مؤتمر القاهرة للمسرح الجامعي بجانب العديد من الشخصيات العامة والثقافية التى تم تكريمها ضمن حفل الافتتاح.



بإطلالة رومانسية.. لقاء الخميسي تحتضن زوجها في أحدث ظهور لهما



خطفت الفنانة لقاء الخميسي، أنظار متابعيها بصورة جديدة لها مع زوجها محمد عبد المنصف، في أحدث ظهور لهما، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



راغب علامة يجري البروفات النهائية في الأوبرا قبل حفل مهرجان الموسيقى العربية



تواجد النجم راغب علامة اليوم في دار الأوبر المصرية لإجراء البروفات النهائية على حفله المقرر إقامته غدا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.



مربوحة .. رحمة أحمد تنضم لـ فيلم نبيل الجميل مع هنيدي



تعاقدت الفنانة الشابة رحمة احمد ، الشهيرة بشخصية "مربوحة" التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي"، على فيلم "نبيل جميل"، بطولة النجم محمد هنيدي.



الحجز على أي أجر | ناهد فريد شوقي تحذّر المنتجين بسبب أحمد الفيشاوي



أصدرت المنتجة ناهد فريد شوقي بيانا صحفيا حذرت خلاله منتجي الأعمال الفنية بأنه سيتم الحجز على أي مستحقات "أجر" الفنان أحمد الفيشاوي تحت يد أي من تلك الشركات حال التعاقد معه.