أخبار السيارات| الأوفر برايس يواصل التراجع للنسخة هيونداي إلنترا CN7 .. أنجح 5 سيارات مستعملة لفئة الشباب تبدأ من 75 ألف جنيه في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يحتوي سوق السيارات السعودي علي العديد من إصدارات شركة تويوتا، ونالت تلك الطرازات القبول والإعجاب من قبل المواطنين السعوديين، لما تحتوي عليه هذه الأنواع من مميزات وتكنولوجيات حديثة، ومن هذه الإصدارات سيارة تويوتا افالون موديل 2022، والتي تنتمي إلي فئة السيارات السيدان.

ينتشر في السوق المصري للسيارات العديد من طرازات البيك أب موديل 2022، والتي تناسب جميع احتياجات المواطنين الذين يعملون في مجال النقل والتجارة، وعلي رأس هذه الطرازات سيارة شيفروليه بيك أب موديل 2023، وتتميز بالقوة والاعتمادية وجمال التصميم .

يضم السوق المصري للسيارات العديد من إصدارات شركة إسبيرانزا موتورز لصناعة السيارات ، وتناسب تلك الطرازات أغلب فئات المجتمع المصري؛ لما تمتلكه هذه الأنواع من مميزات، منها: رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود، ومن هذه الطرازات: سيارة إسبيرانزا A620 موديل 2008 .

تراجعت أسعار الاوفر برايس للسيارة ام جي ZS موديل 2022 بنسبة تتراوح بين 60 و 70 ألف جنيه خلال شهر اكتوبر، بمعدل فرق يصل إلى 60 ألف جنيه، وذلك بعد أن وصلت معدلات الاوفر برايس خلال شهر سبتمبر إلى قيمة قدرها 130 ألف جنيه.

يحتوي السوق المصري على الكثير من موديلات 2022، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى التقنيات الفنية الخاصة بكل صانع، إلى جانب العلامات التجارية، والتصميمات الخارجية، ومنها فئة السيارات الرياضية.

كشفت العلامة التجارية البافارية BMW عن أول نظرة رسمية للإصدار الجديد من أحدث سياراتها الرياضية 2023 XM Label Red، ومن المقرر طرحها للبيع في نهاية عام 2023، وستكون أقوى سيارة رياضية قدمتها BMWعلى الإطلاق.

أعلنت شركة هيونداي عن قيامها الأن باختبار الجيل القادم من هيونداي سنتافي علي الطرق العامة، حيث أن الجيل الجديد من سنتافي سيكون مختلف تماما عن الإصدار السابق .

تراجعت اسعار الاوفر برايس للنسخة هيونداي النترا CN7 بنسبة تتراوح بين 50 و 60 ألف جنيه، حيث سجلت تلك القيمة مع بداية شهر اكتوبر الجاري حوالي 180 الف وحتى 210 آلاف جنيه بحسب الفئات المقدمة، لتصل نسبة الأوفر برايس الحالية بعد آخر تراجع إلى 130 و150 ألف جنيه، أي بنسبة تصل لـ 60 ألف جنيه.

يلاحظ بعض السائقين اهتزاز في محرك السيارة بشكل كبير عند بداية التشغيل أو التوقف، وقد يدل هذا على وجود مشكلة ما به، أو تلف إحدى القطع، وتحتاج إلى صيانة أو فحص.

يمتلئ السوق المصري للسيارات المستعملة بالعديد من طرازات السيارات، التي تناسب جميع المواطنين المصريين وخصوصا فئة الشباب، وذلك لما تحتوي عليه تلك الإصدارات على مميزات تتماشى مع فئتها السعرية، بالإضافة إلى انخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها.