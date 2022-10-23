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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أقل سعر جرام ذهب مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022؛ نحو  741 جنيها للبيع و 743 جنيها للشراء ، وذلك بالنسبة لـ عيار 14 الأقل سعرا .

تراجع أسبوعي

وهبط سعر المعدن الأصفر أمس بمقدار 4 جنيهات في  سوق الصاغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 22-10-2022

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

بحسب ما اعلنه إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد سعر المشغولات الذهبية، فقد شهد سعر الأعيرة الذهبية استقرارا بدون أي تغيير في  محلات الصاغة

 

عيار 24

 

وبلغ سعر الجرام الواحد من أغلي أعيرة الذهب وهو عيار 24  نحو  1271 جنيها للبيع و 1273 جنيها للشراء  

 

عيار 18

وبلغ متوسط سعر الجرام الواحد من عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية المختلفة، حيث سجل حوالي 953 جنيها للبيع و 955 جنيها للشراء 
 

عيار 21


وبلغ  سعر عيار 21 الأشهر انتشارا ليصل سعر الجرام الواحد منه 1112 جنيها للبيع  و 1114 جنيها للشراء

كيلو الذهب


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.27 جنيها للبيع و 1.273 جنيها للشراء 

 

الجنيه الذهب


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8896 جنيها للبيع و 8912 جنيها للشراء 

أونصة الذهب 


وسجل سعر أونصة الذهب نحو 39.524 ألف جنيه للبيع و 39.6 ألف جنيه للشراء

 

الاهتمام بالذهب

ويمثل  الذهب اهتماما كبيرا لدي المتابعين خصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا وأن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.\

فرصة مواتية

 

وكشفت تقارير اقتصادية عن ان فرصة مصر أصحبت مواتية  لتحويل مصر لمركز لتتحول لمركز لوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية؛ في  الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي نقصًا في سلاسل الإمداد، نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.
واعتبرت الشعبة في تقرير صادر عنها أن الفرصة قد أصبحت  مواتية أمام مصر 

وحسب التقارير فقد ارتفعت تكلفة صناعة الذهب مع تحميل المنتج رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تثمين بنحو 0.5 % من سعره، يفقد المنتح المحلي فرصة المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحد من مشاركة قطاع الذهب في تعزيز حجم الصادرات المصرية.

 سعر المصنعية

يتم تحديد سعر المصنعية للذهب  بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقار 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.


تحديات قطاع الذهب
 

بحسب تقارير اقتصادية فإن قطاع الذهب بحاجة لتسهيلات لتعزيز مجال التصنيع والتصدير وإزالة المعوقات للتصدير، مع ضرروة تطوير السوق الاستهلاكي، وزيادة حجم الانتاج، وبالتالي فإن إلغاء رسوم التثمين على تصدير المشغولات الذهبية، يؤثر تأثيرًا  إيجابيًا على زيادة حجم الإنتاج، والمبيعات، بجانب زيادة فرص العمل، وتوفير موارد للدولة من عائدات التصدير.


وانخفض صادرات مصر من الذهب خلال العام الجاري، بسبب تراحع  المبيعات، وتوجه الطلب للسبائك والجينهات بغرض الاستثمار، مع ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية لمستويات تاريخية، نظرا لتراجع  القدرة الشرائية للمواطنين يعد أبرز مشاكل السوق الحالية، لأنها المحرك الاساسى للعرض والطلب.

 

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