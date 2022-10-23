تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: الدولة أجرت إصلاحات اقتصادية منضبطة خلال 8 سنوات.. فيديو

قالت الدكتورة حنان وجدي٫ منسق المنتدى الاقتصادي في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫ إن توقيت المؤتمر الاقتصادي يأتي في وقت بالغ الأهمية خاصة بعد الموجات التضخمية التي يشهدها العالم.

وأضافت الدكتورة حنان وجدي٫ منسق المنتدى الاقتصادي في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫ خلال استضافتها ببرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى،: "الدولة كانت تسير في خط اقتصادي منضبط ومناسب أشاد به العالم وصندوق النقد الدولي٫ وتم عمل إصلاحات اقتصادية منضبطة ودخلنا في مرحلة الإصلاحات الهيكلية".

وأشارت الدكتورة حنان وجدي٫ منسق المنتدى الاقتصادي في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫: "الدولة قامت بإصلاحات اقتصادية منضبطة خلال 8 سنوات"٫ متابعة: "استقرار العملة يجذب المستثمرين للاقتصاد المصري".