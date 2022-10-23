أبو مسلم : بصمات كولر ظهرت مع الأهلي .. و سافيو خامة مٌبشرة

أشاد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء ، مشيرًا إلى أن بصماته ظهرت مبكرًا مع الفريق في مباراتي الاتحاد المنستيري التونسي بدوري الأبطال الإفريقي ، ثم مباراة الاسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز و التي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف .

و قال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " البصمات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ظهرت مبكرًا ، كما أن تغييراته في المباريات تٌحدث الفارق ، مثلما حدث في مباراة الاسماعيلي و الدفع بشادي حسين الذي سجل هدف الفوز وحصد الثلاث نقاط الأولى في الدوري الممتاز ".

وأضاف : " شادي حسين و برونو سافيو مكسب كبير لخط هجوم الأهلي ، لكن الحكم عليهما في هذا التوقيت "غير منطقي" رغم أن الأخير صاحب لمسة فنية جيدة ، و خامة مبشرة ".