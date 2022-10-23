حزب المستقلين الجدد: المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت بالغ الأهمية .. فيديو

قال الدكتور هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رئيس الوزراء بالرد على الأسئلة والقضايا التي تم طرحها في الحوار الوطني لعرضها أمام المؤتمر الإقتصادي.

وأضاف "العناني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن أهمية الحوار الوطني هو تحديد أولويات العمل في المرحلة القادمة كما جاء في دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم طرح ثلاث ملفات في هذا الحوار وهم الملف السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن المؤتمر الاقتصادي في هذا الوقت بالغ الأهمية، حيث إنه سيتم طرح كل الأسئلة الاقتصادية علي متخصصين لمناقشتها والعمل علي حلها.