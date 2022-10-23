كندا.. تعليق العمليات في مطار بيلي بيشوب بتورونتو بعد العثور على عبوة مشبوهة

علقت السلطات المحلية الكندية، العمليات في مطار بيلي بيشوب في تورنتو، بعد أن قالت الشرطة إنه تم العثور على طرد مشبوه في محطة العبارات وتمت إزالته لاحقا.

وقالت الشرطة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه تم استدعائهم إلى المطار الساعة 3:49 مساءً، مضيفة أنه تم إرسال وحدة الطوارئ الخاصة بهم إلى مكان الحادث، حيث تم إغلاق الطرق في المنطقة أثناء تحقيق الشرطة، مضيفة أنه تم احتجاز شخصين على صلة بالحادث.

وقال مطار بيلي بيشوب - في تغريدة - إنه تم تحويل رحلتين من الخطوط الجوية الكندية إلى هاميلتون وأنه تم إجلاء الركاب الذين كانوا لا يزالون في المبنى.

وذكرت السلطات في المطار أنه "تم اكتشاف جهاز على دراجة متوقفة بالقرب من محطة العبارات على جانب الجزيرة". وغردت لاحقًا بأنه تمت إزالة الدراجة منذ ذلك الحين. ومن غير الواضح ما الذي كان يحتويه الطرد، أو ما إذا كانت العبوة تعتبر خطيرة.

ونصحت السلطات الركاب بتوقع حدوث تأخيرات حيث تأثرت الرحلات بالتحقيق. ومن غير الواضح متى ستستأنف العمليات العادية.

وذكرت هيئة موانئ تورونتو: "ننتظر تصريحا من خدمات شرطة تورنتو لإعادة فتح محطة العبارة والنفق". "لا يوجد تهديد مباشر على سلامة الركاب أو الموظفين في المطار، على الرغم من تأثر العمليات". وتطلب الشرطة من الجمهور تجنب المنطقة.

