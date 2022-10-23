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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون تأجيلات.. رابطة الأندية تكشف طبيعة التعامل مع الفرق المشاركة في بطولات إفريقيا

رابطة الاندية
رابطة الاندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن طريقة التعامل مع الأندية الأربعة الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر المشاركة في البطولات الإفريقية لمنع حدوث تأجيلات في بطولة الدوري الممتاز . 

وقال أحمد دياب في تصريحات لـ أون تايم سبورت : وضعنا 29 أسبوعا من بطولة الدوري المصري الممتاز ولمنع حدوث تأجيلات فإنه تم وضع قرار في اللائحة ينص علي ان النادي الذي يلعب خارج ارضه في بطولة افريقيا سيلعب في الدوري في رابع يوم وحال لعبه علي ارضه يلعب في البطولة المحلية ثالث يوم . 

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وأكمل : حاولنا تفادي أخطاء الموسم الماضي وبالتالي تم وضع قرار في اللائحة بدلا من الاتفاق عليه بشكل ودي وحدنا طريقة التعامل مع الأندية المشاركة وأي فريق يتأهل الي دور ال8 لا يلعب بين مواجهات الذهاب والعودة في افريقيا . 

واختتم أحمد دياب تصريحاته قائلا : الندية تكون معذورة بسبب ضغط الجماهير وطلب تحقيق الفوز ولكن تم الاتفاق الموسم الحالي علي كل شيء وأضيفت إلى اللائحة. 

 

أحمد دياب رابطة الأندية المصرية الأهلى الزمالك بيراميدز فيوتشر

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