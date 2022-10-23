رابطة الاندية تكشف حقيقة اسعار البث التلفزيوني للاهلي والزمالك

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الاندية المحترفة حقيقة ارقام عوائد البث التفيزيوني للنادي الاهلي والزمالك .

يأتي ذلك بعد تداول ارقام ضخمه لكلا الناديين حول الحصول علي عوائد البث التفيزيوني الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وقال احمد دياب في تصريحات لـ أون تايم سبورت : البث التفيزيوني عبئ كبير علي الشركة بسبب مجانية المباريات وبثها بدون مقابل علي عكس باقي الدوريات في العالم .

وأوضح : الارقام غير حقيقة وارقام التعاقدات بها سرية معلومات ، نسمع ارقام كبيرة علي السوشيال ميديا وهي غير حقيقية وبالتالي انتظر اعلان الميزانية للأندية .