بسبب مؤتمر المناخ.. رابطة الأندية تجري تعديلات على مسابقة الدوري

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصري المحترفة وجود تعديلات في جدول مباريات الدوري الممتاز في الجولة الثالثة والرابعة بسبب مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 نوفمبر وحتي 18 من نفس الشهر .

وأضاف دياب خلال تصريحات لـ أون تايم سبورت : تعديل بسيط سيحدث في بعض المباريات بسبب الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه مصر خلال الفترة المقبلة وسيجعلنا محط انظار العالم أجمع.

وأكمل : مؤتمر المناخ حدث فريد ونستضيف عدد كبير من رؤساء الدول والدوري سيشهد تعديلات بسيطة سنعلن عنها مساء الاحد .

في سياق آخر ، أكد سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة والبيئية، أن الهدف من مكافحة التغيرات المناخية سيظهر في مؤتمر المناخ الذي سينعقد في مصر، مشيرا إلى أن .الدور الرئيس في المناقشة طرق مكافحة التغيرات وليس مناقشتها.

وقال سيد الطاهر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر سيكون لها السبق أن تستضيف مؤتمر المناخ والتحدث باسم القارة الأفريقية بالكامل، لحمايتها من أثار التغيرات المناخية.

وتابع عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة والبيئية، ان أفريقيا لا تمثل سوى 3% من التغيرات المناخية التي حدثت، ولكن الدول الصناعية كان لها السبب الرئيسي في حدوثها بعد زيادة الإنبعاثات الكربونية، واستخدام الوقود الأحفوري بكثرة.

توفير التمويل اللازم

وأشار سيد الطاهر إلى أن الدول الأفريقية تعانى من نقص في مجال الطاقة سواء الكهرباء أو البترول، ولا بد من توفير التمويل اللازم للقارة الأفريقية للحد من الأثار السلبية التي تتعرض لها.