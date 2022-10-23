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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: إعفاء مسئول جمعية بالمنيا من منصبه والتحقيق مع 7 آخرين للتقصير في العمل

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة أنه تلقي شكوى من أحد المواطنين حول تقاعس مسئولي جمعية بندر ديرمواس بمحافظة المنيا في صرف الأسمدة.، وأنه تم تكليف د .أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالتوجه إلى محافظة المنيا والتحقيق في الوقائع محل الشكوى والذي انتهى إلى إعفاء مدير الجمعية من منصبه وكذلك مدير الإداره التعاونية مع إحالة سبعة موظفين بالجمعية إلى الشئون القانونية وذلك لتقصيرهم في أداء أعمالهم .   

وقال "عيسى" إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة فإنه يقوم حاليا بالمرور المفاجئ على بعض الجمعيات الزراعية بمنطقة الصعيد لمتابعة صرف أسمدة المحاصيل الشتوية للمزارعين.

وفي سياق متصل وزير الزراعة كلف د. محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بتكثيف المرور وحملات التفتيش على الجمعيات الزراعية على محافظات الوجه البحري للتأكد من انتظام عملية صرف الاسمدة مشددا على عدم التهاون في ذلك واعفاء أي مسئول متقاعس من منصبه .

ووجه وزير الزراعة ايضا مديري مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وكذلك مسئولي التعاونيات بمتابعة منظومة صرف الاسمدة ومنع اي تلاعب فيها ضمانًا لوصولها للمزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كاف يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بمنظومة الأسمدة والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للمواطنين،

الزراعة وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة جمعية ديرمواس المنيا مديريات الزراعة

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