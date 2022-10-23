سلطات دونيتسك : مقتل وإصابة 3 مدنيين جراء قصف أوكراني على مناطق سكنية

أعلنت السلطات في دونيتسك صباح اليوم / الأحد / مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين جراء قصف أوكراني على عدة مناطق سكنية .

وأضافت السلطات - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن بيلغورود الروسية أعلنت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين بعضهم في حالة حرجة جراء قصف أوكراني على مدينة شبكتينو الواقعة قرب الحدود الأوكرانية .

يشار إلى أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت صباح اليوم أن القوات الروسية تنفذ هجمات بالقرب من باخموت وأفدييفكا وتقصف دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.

