النمسا وكوريا الجنوبية تبحثان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية

بحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج مع كل من رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو ووزير الخارجية بارك جين، تطورات الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية في ضوء التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، إضافة إلى مناقشة فرص زيادة التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، آثار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية ـ في بيان اليوم ـ أن الوزير النمساوي يوجد حاليا في سيول لحضور فعاليات الاحتفال بمرور 130 سنة على تدشين العلاقات النمساوية الكورية وتستمر الزيارة حتى يوم الأربعاء المقبل وتتضمن زيارات لشركات كورية وافتتاح معارض تجارية إلى جانب الشق السياسي.

وأشار البيان إلى أن العلاقات الثنائية بين النمسا وجمهورية كوريا شهدت تحسنا ملحوظا منذ العام الماضي عندما تم رفع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" كما كان هناك تعاون جيد في مكافحة الوباء.

ونوه إلى أنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية النمساوي المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعد غد الثلاثاء، وعقد لقاء مع خبراء الأمن الكوريين.