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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: رغم الظروف الصعبة تمكن الاقتصاد المصري من استعادة استقراره

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالرغم من حجم الدين إلا أن مؤشر الدين الخارجي لمصر 73% منه متوسط وطويل الأجل وهذا يعاني أن الدولة أمامها فترة طويلة حتى تتأثر بتابعات هذا الدين، متابعًا أنه تم تحقيق مؤشر غاية في الأهمية على مدار 5 سنين على التوالي فقد حققت مصر في موازنتها  فائض أولي.


 وأضاف “مدبولي" خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، أن، مصر من الدول القليلة جدًا على مدار هذه الفترة وفي خضام الظروف الصعبة حققت هذا التقدم، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري برغم هذه الازمات تمكن  من استعادة استقراره ولكن مع التحديات الهائلة العالمية الموجودة هناك تحديات أخرى ينبغي علينا مواجهتها.

واستعرض رئيس الوزراء أراء مؤسسات التصنيف في الاقتصاد المصري في عام 2011 وعام 2022.

 

الإقتصاد المصرى

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