«دينية النواب» تناقش أزمة 1500 معلم أزهري.. وتوصي بإدراج ذوي الإعاقة ضمن المعينين

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة خلال اجتماعها، اليوم أزمة 1533 من معلمى الحصة السابقين بالمعاهد الأزهرية.

وقالت النائبة ولاء عبد الفتاح، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن استغاثات ما يقرب من 1533 من معلمى الحصة السابقين بالمعاهد الأزهرية، من تأخر إجراءات التعاقد معهم أسوة بزملائهم الذين عملوا معهم حتى عام ٢٠١٢ فى نفس الفترات.

وقد شددت النائبة أن من ضمن المعلمين، أشخاص من ذوى الإعاقة ويجب أن يتم أخذ وضعهم فى الاعتبار فى أولوية التعيين.

وقد أوصت اللجنة، بضرورة وضع هؤلاء ضمن الأولوية فى التعاقد داخل المعاهد الأزهرية، خلال الفترة القادمة .

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن إنشاء كلية للدراسات الإنسانية بمدينة ايتاى البارود، بجوار كلية اللغة العربية.

وقال النائب ان كلية اللغة العربية، بجوارها مساحة كبيرة خالية، ولا يوجد هناك كلية تربية إنسانية بنات، تابعة لجامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، أن هذا الطلب غير قانونى، طبقا لقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ ، وأن الأرض ليست تابعة لمحافظة البحيرة، والأرض تابعة لقرى أخرى، وهذا يجعل الأرض ليست فى عاصمة المحافظة ولا يمكن البناء فى أرض خارج عاصمة المحافظة.