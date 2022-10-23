شاهد| إيمي سمير غانم تُطعِم الكلاب والقطط في الشارع

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها فيديو جديد من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهرت إيمي سمير غانم في الفيديو وهي تقوم بإطعام القطط والكلاب في الشارع، مما نال إعجاب متابعيها.

إيمى سمير غانم ومسلسل سوبر ميرو

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل «سوبر ميرو» والذي شاركت فيه بجانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.