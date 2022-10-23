انقذوا صافر.. رئيس البرلمان العربي يطلق تحذيرا بشأن احتجاز الحوثيين ناقلة نفط

حذرعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، من خطورة تداعيات احتجاز الحوثيين لخزان “صافر” قبالة سواحل “الحديدة” غربي اليمن، مؤكدا تمادي الحوثيين في استمرار هذا الاحتجاز كورقة ضغط لا أخلاقية.

ودعا “العسومي” المجتمع الدولي لإنقاذ “صافر” ومنع أي كوارث بيئية محتملة قد تنتج عن أكثر من مليون برميل نفط على متن الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والمنطقة، بل على العالم أجمع.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لخلق ضغط دولي ضد الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي الانقلابية وتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر، بشكل خاص، والبيئة اليمنية التي أنهكتها الحرب وأثرت على مواردها الطبيعية والبيئية.