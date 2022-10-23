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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أحدث وأرخص هواتف أوبو وشاومي من فئة الـ 1000 جنيه.. وتطبيقات تسرق أموالك وتنصب عليك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

دلوقتي تقدر تشتري أحدث موبايل من موتورولا بـ 2000 جنيه فقط..من هنا

 

أطلقت شركة موتورولا Motorola الرائدة في صناعة الهواتف الذكية هاتف Moto E22s الصديق للميزانية هذا الأسبوع في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية، و الآن ، أصبح هاتف Moto E22s متاحا للشراء في السوق.  

 

مساحة إعلانية.. مفاجأة غير متوقعة لو بتستخدم موبايل iPhone

 

ستبدأ شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة طرح فئتين إعلانيتين إضافيتين في App Store بدءا من 25 أكتوبر القادم ، لذلك المرة التالية التي تريد فيها تنزيل تطبيق على هاتفك الآيفون iPhone ، استعد لمشاهدة المزيد من الإعلانات.

 

موسم العروض.. احصل على أحدث الموبايلات الجديدة بسعر 2000 بدلا من 3300 جنيه

 

أعلنت شركة UMIDIGI الصينية عن الإطلاق العالمي لأحدث هواتفها الذكية UMIDIGI  G1 Max و C1 Max الذي يأتي بمميزات رائعة مقابل سعر رخيص ، ولحسن الحظ ستتوفر الهواتف الذكية الذكية الجديدة بخصم كبير خلال مهرجان التسوق على موقع البيع أونلاين "AliExpress" .

 

في تقرير حول مبيعات الهواتف الذكية عالمياً.. أوبو تهدد عرش سامسونج وآيفون

 

 نشرت شركة تحاليل التكنولوجيا Canalys  منذ أيام ، تقريرها حول مبيعات الهواتف الذكية العالمية في الربع الثالث من هذا العام من يوليو إلى سبتمبر، واليوم عادت ببحث مماثل يركز هذه المرة على سوق الهواتف الذكية الهندي، حيث تعد الهند هي ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

 

هذه التطبيقات تسرق أموالك وتنصب عليك .. امسحها حالاً من موبايلك

 

تُعد هواتف أندرويد Android من أفضل الهواتف الذكية الأكثر استخدامًا في العالم ، ومع ذلك  فإن الانتشار الواسع للهواتف الذكية لها جعلها هدفًا لأنواع مختلفة من الفيروسات والبرامج الضارة. وفي محاولة للحد من هذا الخطر ، قدمت شركة جوجل الأمريكية ميزة تُعرف باسم Google Play Protect ، وهي ميزة أمان للتطبيقات المثبتة على الهواتف الذكية للمستخدمين تكشف البرامج الضارة التي تحتوي على فيروسات.

 

الغلابة بيفرحوا.. أحدث وأرخص هواتف أوبو وشاومي من فئة الـ 1000 جنيه

 

بعد زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية التي نعاني منها جميعا هذه الأيام، يسعى الكثير من الناس إلى ترشيد نفقاتهم واستغلالها في السلع الرئيسية بشكل كبير بدلا من الأشياء الأخرى، ولعل شركات تصنيع الهواتف الذكية أدركت ذلك فقامت بمراعاة إصدار هواتف للمبتدئين بأسعار رمزية في السوق العالمي بفئة 2000 جنيه من شاومي وأوبو وموتورولا، فجميعها شركات رائدة تنافس بعضها البعض.

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