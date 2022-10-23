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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا .. فصل الكهرباء عن بعض المناطق في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم فصل الكهرباء صباح غدا الاثنين،  من الساعة السابعة صباحا وحتي الساعة العاشرة صباحا في ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية علي لوحة توزيع الكهرباء المغذية لهذه المناطق بمعرفه قطاع كهرباء جنوب الدقهلية.


جاءت تصريحات " مختار" بعد اطلاعه علي التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "قطاع كهرباء جنوب الدقهلية-هندسة كهرباء شرق المنصورة " بشأن أعمال الصيانة علي لوحة توزيع الكهرباء المشار اليها، حيث أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي منطقة سندوب بالكامل وسكة سندوب وعزبة فاطمة هانم ومصنعي الخشب الحبيبي والراتنجات بسندوب بنطاق حي غرب المنصورة.


وقد وجه "مختار" للمحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب مدينة المنصورة للتنسيق مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة علي أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين .


وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات  والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

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