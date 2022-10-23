نور الشربيني تتوج بكأس جراسهوبر للإسكواش

استطاعت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا بالفوز بلقب كأس جراسهوبر الذهبي للإسكواش، والتي تستضيفها مدينة زيوريخ بسويسرا في الفترة من 18 حتى 23 أكتوبر الجاري.

وفازت نور الشربيني في دور النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا بنتيجة (3-2) في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 76 دقيقة.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: (9-11), (11-9), (10-12), (11-3), (11-4).

واستهلت نور الشربيني مشوارها في البطولة بمواجهة السويسرية سيندي ميرلو وحققت فوزها الأول بنتيجة (2-0)، بواقع نقاط (11-5), (11-6).

ثم تغلبت في دور ربع النهائي على الأمريكية اوليفيا فيتشر بنتيجة (2-0)، بواقع نقاط (11-3), (11-8).

وفي دور نصف النهائي فازت نور الشربيني على مواطنتها روان العربي بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة (3-2)، بواقع نقاط (4-11), (9-11), (12-10), (11-8), (11-7).