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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقة غير شرعية وطفل.. 3 متهمين ينهون حياة شقيقتهم لـ غسل العار|ما القصة؟

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

علاقة غير شرعية كتبت نهاية ربة منزل ثلاثينية العمر بمنطقة العمر، وسطرت دراما مأساوية لأشقائها الثلاثة، حيث قُتلت السيدة على يد أشقائها، وعاقبتهم المحكمة بالإعدام شنقا وذلك على خلفية إتهامهم بقتل شقيقتهم ذبحا بعد حملها طفل سفاح من علاقة غير شرعية بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.

تفاصيل واقعة مقتل ربة منزل الهرم الثلاثينية وقعت أحداثها بمقتبل عام 2022، وبالتحديد في شهر يناير، حين أنجبت ربة منزل طفل سفاح من سائق وعلم أشقائها بما أقترفته من علاقة غير شرعية، وقرروا التخلص منها ذبحا انتقاما لشرفهم على حد أقوالهم في محاضر الشرطة والتحقيقات.

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3 أشقاء يقتلون شقيقتهم بسبب علاقة غير شرعية وطفل

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد بمقتل ربة منزل بالغة من العمر 33 عام، على يد 3 من أشقائها وذلك إثر إقامتها علاقة غير شرعية من سائق وإنجابها منه طفل سفاح، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف ملابسات الواقعة.

وشرحت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليها ربة منزل ثلاثينية وبها جرح ذبحي في الرقبة، وأن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة من أشقائها، وذلك إثر إتهامهم لها بإقامتها علاقة غير شرعية مع سائق وإنجاب طفل سفاح عمره 15 يوما، فقاموا بتنفيذ جريمتهم.

جثة سيدة 

كما أستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال إبن المجني عليها، والذي أكد في أقواله صحة ما جاء في البلاغ، وقيام أخواله الثلاثة ونجل أحدهم بقتل والدته ذبحا وذلك على خلفية إتهامها بإنجاب طفل سفاح عمره 15 يوم من علاقة غير شرعية مع سائق بمنقطة الهرم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين الثلاثة عن طريق أحد المأموريات الأمنية وأيضا ضبط السائق المتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع المجني عليها، وتحرر المحضر اللازم وباشرت جهات التحقيق في الجيزة التحقيقات.

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التفاصيل الكاملة لمقتل ربة منزل بسبب علاقة غير شرعية

وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل على يد أشقائها بسبب علاقة غير شرعية مع سائق، وأستمعت لأقوال ابن المجني عليها والسائق، واعترافات أشقائها الثلاثة والذي أعترف أحدهم بإرتكابه الواقعة بسبب إنجاب شقيقته طفل سفاح من علاقة غير شرعية.

وعقب الإنتهاء من التحقيقات، أحالت النيابة قضية مقتل ربة منزل على يد أشقائها الثلاثة بسبب إقامتها علاقة غير شرعية مع سائق وإنجاب طفل سفاح، إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمة 3 متهمين بقتل شقيقتهم ذبحا وذلك إثر إنجابها طفل سفاح من علاقة غير شرعية مع سائق.

جثة - أرشيفية

وعقب تداول الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5، والإستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع والشهود، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة 3 أشقاء بالإعدام شنقا لإتهامهم بقتل شقيقتهم ذبحا بسبب علاقة غير شرعية وانجابها طفل سفاح.

علاقة غير شرعية اخبار الحوادث الجيزة مديرية امن الجيزة ربة منزل الهرم

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