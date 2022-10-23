مصطفى عسل يتوج بكأس جراسهوبر للإسكواش

توج مصطفى عسل المصنف الخامس عالميًا في الفوز بلقب كأس جراسهوبر الذهبي للإسكواش، المقام بمدينة زيوريخ بسويسرا في الفترة من 18 حتى 23 أكتوبر الجاري.

وفاز مصطفى عسل في الدور النهائي على مواطنه مروان الشوربجي المصنف السابع عالميًا بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 39 دقيقة.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: (13-11), (11-2), (11-5).

واستهل عسل مشواره في البطولة بمواجهة الفرنسي جريجوار مارش، ليحقق فوزه الأول في مشواره بالبطولة بنتيجة (2-0)، بواقع نقاط (11-7), (11-7).

ثم تغلبت في دور ربع النهائي على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة (2-0)، بواقع نقاط (11-6), (11-3).

وفي دور نصف النهائي فاز مصطفى عسل على مواطنه فارس دسوقي بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة (3-2)، بواقع نقاط (6-11), (11-8), (9-11), (11-5), (11-5).