للعام الثاني على التوالي.. 60 منحة ماجستير من مركز تميز المياه بالإسكندرية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على 60 منحة ماجستير من مركز تميز المياه بالإسكندرية لجميع طلاب ومنتسبي الجامعة وهو رقم قياسي لم تحصل عليه أي جامعة من قبل، حيث حصلت كلية العلوم علي 23 منحة، وكلية الدراسات العليا على 20 منحة، وكلية علوم الأرض على 15 منحة، ومنحة واحده لمعهد أبحاث الليزر، وواحدة لكلية الزراعة والذي يعد تتويجاً للجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير البحث العلمي وقطاع الدراسات العليا ودعم الباحثين وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم.

ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة للباحثين من أبناء الجامعة الفائزين بالمنح معربا عن سعادته بتميزهم وتفوقهم ومشيدا بالمستوي العلمي والبحثي لطلاب ومنتسبي الجامعة، مؤكداً على حرص الجامعة المستمر ومشاركتها الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبصفة خاصة الهدف السادس الخاص بالمياه، وتشجيع الطلاب والباحثين على إجراء البحوث التطبيقية لحل المشاكل القومية، لافتاً إلى أن المركز يقوم بتمويل المنح للطلاب الفائزين لمدة عامين بشكل كامل حتى الحصول على درجة الماجستير في إدارة الموارد المائية.

وأشار الدكتور أحمد فرغلي عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، أن الجامعة حصلت العام الماضي على 48 منحة ماجستير مدفوعة بالكامل من مركز تميز المياه وهو رقم لم تحققه أي جامعه أخرى من الشركاء بالمشروع، ليصبح اجمالي المنح المقدمة 108 منح لطلاب الجامعة وهو إنجاز عظيم ينضم لسلسة الإنجازات التي تحققها الجامعة في عهد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.