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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من أراد أن يرزقه الله بما يتمناه فعليه بهذا الأمر.. يسهل لك كل عسير

صدى البلد

كل إنسان منا يتمنى من الله أمور كثيرة فى حياته ولا يعرف كيف يحققها ولكن إن التزم بالصلاة على النبي سيفتح الله عليه ويرزقه من خزائن رحمته، فمن أراد أن يرزقه الله بما يريد فعليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبها يغفر ذنبك ويزول همك وتقضى جميع حوائجك. 

ويعد الصبر والصلاة كذلك أيضا.. فمن أراد أن يحقق الله له ما يريد فعليه أن يصبر ويصلى ويدعي ويشكر الله على ما أنعم عليه من نعم، ويستغفر الله، ويصلى على النبي، والدليل على ذلك قوله تعالى {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ }، وقوله تعالى {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}، وقوله تعالى {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ }، {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا }.

 

هل الصلاة على النبي تحقق الأمنيات ؟

 الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تفرج الكروب وتستر العيوب وتزيد الأرزاق، والله سبحانه وتعالى يصلى علينا بمثلها بأن يقدرنا، وبها تغفر الذنوب وتتحقق الأماني. 

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دعاء قضاء الحاجة 

{وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

 

الصلاة على النبي فيه سر قضاء الحوائج وفك الكربات 

 

 إن الحوائج تقضى بالإكثار من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هكذا قالت دار الإفتاء المصرية. 

 

وأضافت دار الإفتاء، أن الصلاة على النبي نوع من أنواع التمجيد والتعظيم ورفع لدرجته، وهي ميزة خصّها وحصرهّا الله - سبحانه وتعالى- بخير الأنام سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-، فهو حامل وناشر الدعوة الإسلامية، وخاتم الانبياء والصديقين، وهي عبارة تعتبر من إحدى العبادات المفروضة، ولها أجر عظيم من الله تعالى، ومعناها، اللهم صل على سيدنا محمد،: أي الدعاء والطلب من الله تعالى بالثناء على سيدنا محمد في الملأ الأعلى أي: تكرار مدحه بين الملائكة، والصلاة لا تكون إلا على النبي وعلى آله.

هل الصلاة على النبي تحقق الأمنيات دعاء قضاء الحاجة الصلاة على النبي

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