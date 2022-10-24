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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم التحدث فى الموبايل بالحمام .. أزهرى يوضح

صدى البلد

كثير من الناس أصبح الهاتف فى حياته من الأساسيات، لدرجة أنه ياخذه معه أثناء قضاء حاجته ويتحدث ويتصفح فيه، ولا يعرف الكثير حكم ذلك.

الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، أجاب عن سؤال تلقاه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، ليجيب عنه في فيديو خاص، قائلاً:"  اننا نحتاج أن نفهم أن الخلاء أو مكان قضاء الحاجة لا يصح فيه الكلام مطلقًا إلا لحاجة مهمة فقط، لدرجة أن أهل العلم قالوا أنه لا يلقى السلام على شخص في مكان قضاء الحاجة، واستحبوا السكوت في أُثناء قضاء الحاجة، بل أن ابن حجر الهيثمي قال أن الإنسان أن عطس في الحمام يحمد الله في قلبه فقط.

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حكم التحدث فى الهاتف فى الحمام 

أن علينا أن نضع في الحسبان دائمًا أن هذه الأماكن أماكن مستقذرة، فهي أماكن تجمع الشياطين، لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين والأبالسة وتتناوب عليها، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتكلم بشيء إلا أن نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فالأفضل، هكذا أوضح الشيخ محمد ابو بكر. 

 

كما ينصح أبو بكر، ألا نتحدث في مثل هذه الأماكن لا بذكر ولا بغير ذكر ولا نطيل الجلوس فيها إلا لحاجة ملحة.

حكم التحدث فى الهاتف فى الحمام حكم التحدث فى الموبايل فى الحمام

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