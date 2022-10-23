شمس الدين : مصر تعاملت بمنتهى الاحترافية مع العجز وأساسيات الموازنة العامة للدولة .. فيديو

أكد أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن مصر قامت بعمل برنامج ضبط مالى قوي جدا منذ عام 2016 وهذا بشهادة الجميع ولا أحد يستطيع التشكيك فى ذلك.

وأضاف "شمس الدين" خلال فعاليات جلسة السياسات المالية والدين العام بالمؤتمر الاقتصادي، أن مصر تعاملت بمنتهى الاحترافية مع العجز، وأساسيات الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى أن هناك ثقة فى الموازنة المصرية.

وتابع رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن هناك إعادة توزيع وتمركز لقوي العولمة أو القوي الفاعلة فى النظام الاقتصادي العالمي من أجل مشاركة القطاع الخاص مع الدولة.