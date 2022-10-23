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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شمس الدين : مصر تعاملت بمنتهى الاحترافية مع العجز وأساسيات الموازنة العامة للدولة .. فيديو

أحمد شمس الدين
أحمد شمس الدين

أكد أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن مصر قامت بعمل برنامج ضبط مالى قوي جدا منذ عام 2016 وهذا بشهادة الجميع ولا أحد يستطيع التشكيك فى ذلك.

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وأضاف "شمس الدين" خلال فعاليات جلسة السياسات المالية والدين العام بالمؤتمر الاقتصادي، أن مصر تعاملت بمنتهى الاحترافية مع العجز، وأساسيات الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى أن هناك ثقة فى الموازنة المصرية.

وتابع رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن هناك إعادة توزيع وتمركز لقوي العولمة أو القوي الفاعلة فى النظام الاقتصادي العالمي من أجل مشاركة القطاع الخاص مع الدولة.

أحمد شمس مصر برنامج ضبط مالى الموازنة العامة للدولة المؤتمر الاقتصادي

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