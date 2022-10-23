ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي.. ٧ مؤشرات على نجاح المسار الاقتصادي في مصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد عن عدد من المؤشرات التي تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح .

ووفقا لرئيس الوزراء فإن هناك ٧ مؤشرات على نجاح المسار الاقتصادي للدولة المصرية نستعرضها كالتالي :

_ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط لنحو 5.3٪ في متوسط الفترة ما بين ٢٠١٥ و ۲۰۲۲

_ ٥٧٠ مليار جنيه هي المكاسب التراكمية المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي بين ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰

_ صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج إلى 4800 دولار عام٢٠٢٥

_ معدلات التشغيل في أعلى مستوياتها خلال 30 عامًا وانخفضت البطالة ل ٧.٢٪.

_ توقعات لصندوق النقد بانخفاض معدلات البطالة إلى 6.7% في ٢٠٢٧

_ارتفعت المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية ٢٥٠ ألف فدان عام ٢٠٢٢

_ تحسنت نظرة المؤسسات الدولية للوضع في مصر من ٢٠١١ مقارنة بالعام الجاري