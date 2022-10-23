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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي.. ٧ مؤشرات على نجاح المسار الاقتصادي في مصر

صدى البلد

 

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد عن عدد من المؤشرات التي تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح . 

ووفقا لرئيس الوزراء فإن هناك ٧ مؤشرات على نجاح المسار الاقتصادي للدولة المصرية نستعرضها كالتالي  :

_ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط لنحو 5.3٪ في متوسط الفترة ما بين ٢٠١٥ و ۲۰۲۲

_ ٥٧٠ مليار جنيه هي المكاسب التراكمية المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي بين ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰

_ صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج إلى 4800 دولار  عام٢٠٢٥

_ معدلات التشغيل في أعلى مستوياتها خلال 30 عامًا وانخفضت البطالة ل ٧.٢٪.

_ توقعات لصندوق النقد بانخفاض معدلات البطالة إلى 6.7% في ٢٠٢٧

_ارتفعت المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية ٢٥٠ ألف فدان عام ٢٠٢٢

_ تحسنت نظرة المؤسسات الدولية للوضع في مصر من ٢٠١١ مقارنة بالعام الجاري

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المؤتمر الاقتصادي 2022

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