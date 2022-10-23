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توك شو

حزب التجمع: المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة لتبادل الرؤى ورسم خارطة الطريق

صدى البلد

قال عماد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة لتبادل الرؤى في رسم خارطة الطريق القادمة وطرح بدائل متعلقة للنهوض بالاقتصاد المصري بشكل مباشر وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية، بتكافؤ الفرص ووضع آليات لإعادة توزيع عبأ التنمية والإصلاح الاقتصادي على كافة الطبقات بالمجتمع.

 

وأضاف "فؤاد"، خلال لقائه ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن حزب التجمع كان أول من دعا لهذا المؤتمر الاقتصادي، معتبره فرصة لتقوية الاقتصاد المصري في مواجهة التطورات التي تأتي من الخارج ودعم السياسات المالية والنقدية.

 

وتابع: "وضع توصيات لحل المشاكل المتعلقة بالموزانة العامة للدولة والاحتياطي النقدي، بجانب العمل على رفع الناتج المحي من الصناعة والزراعة، وطرح أوجه التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها بما يتماشى مع التغيرات المناخية، لا سيما وأن مصر اتخذت خطوات رائدة نحو الطاقة النظيفة والمتجددة".

 

واسترسل: هناك رؤية للحزب في مختلف القضايا الاقتصادية والمتعلقة بالمؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه إذا دخلنا المؤتمر الاقتصادي بمنطق الخروج من تداعيات الأزمات الحالية لجائحة كورونا، وتوابع الحرب الروسية الأوكرانية سيكون هذا حواراً منقوصاً، مضيفاً: "نحن نريد الخروج برؤية شاملة أقوى وأشمل".

 

وأوضح أن رؤية حزب التجمع قائمة على كيفية التحول للاقتصاد الإنتاجي، حيث أن الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي، يعتمد على إيرادات السياحة، وقناة السويس، والبترول، وتحويلات المصريين، ونريد أن نتحول إلى اقتصاد إنتاجي ثابت في وجه الأزمات.



ولفت "الاقتصاد الإنتاجي يساعدنا على تمويل عجز الموازنة من عوائد الإنتاج، بدلاً من تمويلها من خلال الديون، وهنا نستهدف أن تضع الدولة رعاية أكبر على الصناعات التحويلية، ومنع تصدير المواد الخام، مشيرًا إلى أن حزب التجمع سيطرح ذلك في المؤتمر الاقتصادي، فنحن حزب اشتراكي، لكننا نثمن فتح المجال للاستثمارات في القطاع الخاص، شرط أن يقدّم لنا جديداً.

 

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