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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إنجي أنور: هدف السيسي ليس بناء مجد شخصي لنفسه بل لصالح البلاد

الإعلامية إنجي أنور
الإعلامية إنجي أنور

علقت الإعلامية إنجي أنور ، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر الاقتصادي، والذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم.

وقالت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأحد ، إن الرئيس السيسي تحدث اليوم كأنه لم يتحدث من قبل، لعرض ملامح الصورة الكاملة للشعب بكل شفافية وبعبارات بسيطة شرح وضع البلاد منذ سنوات عديدة مضت ".

وشددت إنجي أنور على أن هدف السيسي ليس بناء مجد شخصي لنفسه بل لصالح البلاد وشعبها".

وتابعت إنجي أنور أن الرئيس السيسي أكد أن "أخطر شيء هو قياس الرضا الشعبي بما يتحصل عليه المواطن مباشرة وحرص الحاكم عليه وأن يلبي مطالبه مباشرة، حتى لو كان هذا على حساب مستقبل الوطن وحاضره".
 

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