اقتصادي: ما يريده الرئيس لمصر أكبر بكثير من الإنجازات على أرض الواقع

علق الدكتور منجي بدر "المفكر الاقتصادي، على فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم صباح اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المفكر الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، إن ما يريده الرئيس السيسي لمصر هو أكبر بكثير من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، مضيفا أن حديث السيسي اليوم الشعب كان من قلبه وعقله ".



وأشاد المفكر الاقتصادي على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المجتمع المصري قوى وصبور ومحب لبلاده مهما كانت الظروف ، مما يؤكد أن مصر بلد الحضارة ".