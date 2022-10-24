قررت جهات التحقيق حبس شخص لحيازته كمية من مخدر الهيروين في الزاوية الحمراء.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته مبلغ مالى وكمية من مخدر الهيروين .

كسر الزجاج

وبمناقشته إعترف بسرقته المبلغ المالى من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك السيارة" .

بإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.