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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعليمها مفتاح قرارها.. التضامن تحتفل باليوم العالمي للفتاة 2022

صدى البلد

تعقد وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الوزيرة نيفين القباج احتفالية اليوم العالمي للفتاة 2022.. مشاركة الفتيات في صنع القرار تحت شعار "تعليمها مفتاح قرارها".


تقيم وزارة التضامن الاجتماعى  الاحتفالية غدا الاثنين بمقر الوزارة بالعجوزة، تحت شعار "تعليمها مفتاح قرارها".

وأطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الاسبوع الماضى فعاليات احتفالية اليوم العالمى للفتاة لعام 2022  تحت شعار "تعليمها مفتاح قرارها"، بالشراكة مع هيئة بلان الدولية، وبدعم من السفارة الكندية فى القاهرة. 

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة اختارت موضوع احتفالية هذا العام بما يتوائم مع الموضوع العالمى للاحتفالية وهو "مشاركة الفتيات فى صنع القرار"، إيمانا منها بالدور القوى الذى يلعبه تعليم الفتيات فى تمكينهن للوصول إلى القرارات الشخصية والعملية الصائبة.

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