راض عن مستوى اللاعبين.. تعليق ربيع ياسين بعد خسارة أسوان من الأهلي

أبدى ربيع ياسين المدير الفني لفريق أسوان رضاه عن لاعبيه خلال مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ربيع ياسين خلال المؤتمر الصحفي: لم يحالفنا التوفيق في المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري، درسنا الأهلي جيدا وشاهدنا مواجهته مع الإسماعيلي في أولى مبارياته واليوم أنا راض عن مستوى اللاعبين.

واردف ربيع ياسين: ظهرنا بشكل جيد، اعمل بكل جد و أحاول معهم قدر الإمكانيات المتاحة.

وتابع ربيع ياسين : اليوم فريق أسوان كان منظم ولم يقصر احد، واجهنا نادي كبير يمتلك عناصر قوية ومميزة، والقدرات هي ماتصنع النتائج.

وافصح ربيع ياسين: لم ادافع ولا احب الكرة الدفاعية، أنا لاعب دولي سابق وأميل للإمتاع وللكرة الهجومية.

وأكمل: اعمل مع منظومة عمل متكاملة منذ يوم ٢٠ يوليو المنقضي، الجميع هنا يساعدني، ابذل قصارى جهدي وبتعب جدا، واتمنى ان يكون القادم افضل.

وأشار إلي استفدت الفريق من المباراة الودية التي جمعته مع الأهلي قبل انطلاق الدوري.

واتم: ايفونا بذل مجهود كبير للغاية والتزم بالتعليمات وتعرض للاجهاد خلال المباراة بسبب مجهوده الكبير ولذلك قمت باستبداله، ايفونا لاعب ذو قيمة كبيرة واضافة حتى اذا كان في ربع مستواه.

بصعوبة .. الأهلي يحقق الفوز 1-0 على أسوان بالجولة الثانية بالدوري الممتاز

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره أسوان 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

بدأ النادي الأهلي، اللقاء بضغط هجومي من أجل إحراز هدف التقدم حتى تمكن على معلول من إحراز هدف تقدم المارد الأحمر من ركلة جزاء.

وحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد إعاقة من الحارس عمرو حسام لمحاولة مرور شادي حسين داخل منطقة الجزاء ليتمكن علي معلول من تسجيلها.

وحاول لاعبو أسوان إحراز هدف التعادل حيث تمكن ماليك إيفونا لاعب فريق أسوان من تسديد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد الشناوي بشكل رائع من يسار المرمى.

وحاول أحمد بلحاج لاعب فريق أسوان المرور في إتجاه منطقة جزاء الاهلي ولكن تدخل معه أكرم توفيق بشكل رائع واستخلص الكرة.

وفي الدقيقة 61 الغي حكم المباراة الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي بداعي التسلل على أحمد عبد القادر.

وشهدت الدقيقة 63 انحصار للكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

ونجح برونا سافيو في تسديد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس عمرو حسام من أقصى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وحاول لاعبي أسوان إحراز هدف التعادل من خلال شن بعض الهجمات والكرات العرضية ولكن لم يحالفه الحظ .

وتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقاط بينما تواجد أسوان في المركزالسادس عشر بدون أي نقاط .

تشكيل الفريقين

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: شادي حسين.



بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: احمد كاستلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - مصطفى عبد الرسول

خط الوسط: عبد العزيز موسى - عماد فتحي - احمد خالد

خط الهجوم: ماليك ايفونا - احمد بالحاج