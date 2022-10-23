الجيش الصومالي: مقتل 20 عنصرا من مليشيات "الشباب" بإقليم هيران وسط البلاد

أعلن الجيش الصومالي مقتل 20 عنصرًا من مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، في عمليات عسكرية نفذها الجيش -بالتعاون مع السكان المحليين- في منطقة قارفو بإقليم هيران وسط البلاد.

وقال قائد الجيش الصومالي العميد أذوا يوسف راغي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد- إن القوات المسلحة كثفت عملياتها في الأيام الأخيرة للقضاء على الإرهاب، وإحباط هجمات المتمردين.

وأضاف أن مليشيات "الشباب" تتكبد خسائر كبيرة على أيدي الجيش الصومالي والسكان المحليين في إقليم هيران وسط البلاد.