نائبة في الكونجرس: ارتكاب ترامب جرائم في أحداث الكابيتول محتمل

قالت النائبة الجمهورية بالكونجرس الأمريكي ليز تشيني، اليوم الأحد، إنها ترى إمكانية وجود "عدة جرائم جنائية" تتعلق بأفعال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيما يخص أعمال العنف يوم 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي ومحيطه.



وأشارت تشيني، نائبة رئيس لجنة مجلس النواب لتحقيق في أحداث 6 يناير، والتي استدعت ترامب رسميًا للشهادة الأسبوع الماضي، إلى اعتقادها بوجود أدلة على السلوك الإجرامي، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.



وأوضحت تشيني: "لا يجوز لك إرسال حشد مسلح إلى مبنى الكابيتول، ولا يجوز لك الجلوس لمدة 187 دقيقة وترفض وقف الهجوم أثناء حدوثه.. لا يجوز أيضا نشر تغريدة (على موقع تويتر) تحرض على مزيد من العنف.. لذلك كنا واضحين جدًا بشأن عدد من الجرائم الجنائية المختلفة التي من المحتمل أن تكون موضع نظر هنا".



وكانت لجنة الكونجرس للتحقيق في أحداث 6 يناير قد أنهت ما يُتوقع أن يكون آخر جلسة استماع عامة لها في وقت سابق من أكتوبر الجاري، حيث صوت أعضاء اللجنة بالإجماع على استدعاء ترامب للشهادة، ما دفع الرئيس الأمريكي السابق إلى وصف عمل اللجنة بأنه مدفوع سياسيا دون توضيح نيته في المثول أمام اللجنة.



وجاء قرار اللجنة بعد رسم المشرعين قضية مفادها بأن ترامب مسؤول على الأرجح عن الهجوم على مبنى الكابيتول، والذي اعتبروه تتويجًا لمخططاته للبقاء في السلطة رغم خسارته في الانتخابات العامة، خاصة وأنه في جلسة الاستماع الأخيرة، أظهر المشرعون شهادة زعمت أن ترامب كان على علم بخسارته للانتخابات ولكنه أراد البقاء في السلطة على أي حال، كما ادعت الشهادة أيضًا أنه كان على علم باحتمال وقوع أعمال عنف في 6 يناير بل وحث مؤيديه على السير نحو مبنى الكابيتول.



وفيما يخص البث التلفزيوني لجلسة استماع ترامب، قالت النائبة الجمهورية إنها لن تسمح لترامب بتحويل شهادته أمام اللجنة إلى "سيرك" من خلال الظهور على الهواء مباشرة، قائلة إن هذه قضية جدية للغاية، ويتعامل معها الكونجرس من هذا المنطلق.



وأكدت تشيني أن لجنة الكونجرس ستمضي قدما في استجواب الرئيس الأمريكي السابق تحت القسم، لافتة إلى أن التحقيق معه "قد يستغرق عدة أيام.. وسيتم ذلك بمستوى من الصرامة والانضباط والجدية الذي يستحقه (الأمر)".



ومن ناحية احتمالية عدم تلبية ترامب أمر الاستدعاء، قالت تشيني: "لدينا العديد والعديد من البدائل التي سننظر فيها إذا قرر الرئيس السابق أنه لن يمتثل لالتزامه القانوني، وهو التزام قانوني على كل مواطن أمريكي، بالامتثال لأمر استدعاء".



وقالت تشيني إن اللجنة حددت بوضوح ما يجب على ترامب فعله للامتثال لأمر الاستدعاء أمام اللجنة البرلمانية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اللجنة ليس لديها سلطة اتهام ترامب بارتكاب جريمة لأنه قرار يرجع إلى وزارة العدل، التي تحقق بدورها في أحداث 6 يناير.



وأكدت تشيني أنها لا تستطيع التأثير في قضية وزارة العدل، لكنه "إذا قررت وزارة العدل أن لديهم الدليل الذي نعتقد أنه موجود (لإدانة ترامب)، ثم اتخذوا قرارًا بعدم ملاحقته قضائيا، فهذا يدعو حقًا إلى التساؤل عما إذا كنا دولة قوانين أم لا".