أخبار التعليم| تحذيرات من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك .. جامعة عين شمس تستعد لإجراء أول عملية زراعة رئة .. سرقة القطع التعليمية من كلية الآثار

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الماضية، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لجدول منسوب لوزارة التربية والتعليم، يزعم ناشروه أنه جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي، المعلن من وزارة التربية والتعليم لجميع مدارس الجمهورية.

جلسة علنية سنوية لاختيـار المرشحين لوظائف المعيدين بطب المنوفية ومعهد الكبد القومي

عقدت اليوم الجلسة العلنية السنوية لاختيار المرشحين لوظائف المعيدين بكلية الطب ومعهد الكبد القومى والأطباء المقيمين بمستشفيات جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور محمود قورة عميد الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بحضورالدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي.

سرقة القطع التعليمية من كلية الآثار.. وتحرك عاجل من جامعة سوهاج

أصدر الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج قراراً بإيقاف أفراد الأمن المسؤولين عن حراسة المبني الذي يضم مخزن القطع التعليمية التابع لكلية الآثار وإحالتهم للتحقيق الفوري ، على خلفية واقعة سرقة القطع التعليمية من كلية الآثار.

كل ما تريد عن تجديد اشتراك المترو لتفادي الغرامة الفورية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية عمل اشتراك المترو وتجديده للاستفادة من الخصومات التي يقدمها للجمهور وخاصة للطلبةوكبار السن والمعاقين، و موظفين الشرطة والجيش وذوي الاحتياجات الخاصة.

ربيع ياسين: ملابس المدرسة كانت دائما أكبر من مقاسي| نوستالجيا

لعبت المدرسة فصلاً هاماً في حياة نجم الكرة المصرية ربيع ياسين فكانت المدرسة دائماً صاحبة الفضل الأول وتحمل الذكريات الأولى لها، ولكل منّا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة في مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقًا كبيرًا، وحفرت في أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التي أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

خبراء التعليم يوضحون مزايا وعيوب ترخيص السناتر الخاصة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل أيام مفاجآت عديدة أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، والذي استعرض خلال الجلسة خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وكشف عن تعديلات قانونية جوهرية في نظام الثانوية العامة، إضافة إلى نظام الدراسة في كليات التربية، من أجل سد عجز المعلمين.

جامعة عين شمس تستعد لإجراء أول عملية زراعة رئة قريبا

قال مصدر بجامعة عين شمس ان مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لاجراء اول عملية زراعة رئة بمصر خلال الشهر المقبل وذلك بمركز وحدة زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي، موضحا أنه يجري الآن إنهاء الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية.

وزير التعليم لـ صدى البلد: لم أصدر قرارًا بترخيص مراكز الدروس الخصوصية حتى الآن

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي نهائيا، بشأن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية حتى الآن.

يستمر لمدة أسبوع.. التعليم تفتتح معرضًا لمنتجات طلاب المدارس

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم معرضًا لمنتجات طلاب المدارس، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أقامته الإدارة العامة للمدرسة المنتجة بمدرسة السعيدية الثانوية بنين بمحافظة الجيزة، ويستمر لمدة أسبوع.

عربي السيد: الجامعات التكنولوجية شهدت أكبر إقبال طلابي هذا العام| فيديو

قال الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الدولة قد اتخذت قرارا فى عام 2019 بالقانون رقم 72 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وينص القانون على أن الجامعة التكنولوجية هى مؤسسة تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة وتهدف الجامعة إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، موازٍ لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا وتطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع.