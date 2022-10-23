وكيل الشيوخ: حديث السيسي شرح استراتيجية الدولة للإصلاح

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 هي خارطة طريق للمستقبل، وتوضيح للاستراتيجية الوطنيه للاصلاح التي اعتمدتها الدولة المصرية ، لمواجهة التحديات التي عاني منها الوطن لعقود من الزمن.



وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن الرئيس اعتمد في حديثه علي المكاشفة والمصارحة امام أبناء وطنه، موضحاً أن الانجازات التى تحققت حفرت في سجلات التاريخ ، وفاقت الخيال ، وان ماتحقق من رؤية الرئيس للاصلاح كانت الصخرة التي تحطمت عليها كل الصعاب ، وبرهنت علي معدن الشعب المصري الاصيل الذي تحمل تكلفه الإصلاح الاقتصادي، وساهم في دفع عجلة التنميه .

وتابع ابوشقه أن الارقام التي ذكرها للرئيس في حديثه كشفت عن حقيقة الانجاز الذي تحقق ، الذي هو بحق إعادة بناء من جديد للدوله المصريه وان مبلغ 7 تريليون جنيه تم إنفاقهم لتحقيق التنمية في مصر، وإنشاء 40 مدينة جديدة والتى أضافت 10 تريليونات جنيه لأصول الدولة ، وأن الدولة المصريه خلال 7سنوات عملت بحجم طاقة عمل 25 الف ساعه عمل في 84 شهر، وجميعها ارقام تترجم حجم الانجاز، وتكشف مستقبل مصر بقيادتها الرشيده والحكيمة.



وشدد وكيل الشيوخ على أن الرهان الحقيقي الذي سيعبر بالوطن الي بر الأمان هو وعي المصريين ، في مجابهه التحديات ، خاصة أن مصر بفضل الفكر الواعي للقيادة السياسية مازالت تستطيع مواجهة التحديات الكبري في وقت عجزت فيه كبري الدول في العالم وغرقت في أزمات كبيرة.