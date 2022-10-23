خبير: اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي اتسم بالوضوح والشفافية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اليوم الأول من فعاليات المؤتمر الاقتصادي كان كاشفا وبه وضوح وشفافية كبير جدا والرئيس السيسي تحدث عن كافة النقاط التي واجهت الدولة خلال الـ 8 سنوات الماضية.

وأضاف "السيد" خلال تصريحات تليفزيونية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر المناخ رسالة للمستثمرين ولأصحاب الشركات ورجال الأعمال أنه لدينا فرص استثمارية قوية.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن قيمة مصر ومكانتها الدولية والإقليمية فى محيط الوطن العربى كدولة عظمى تستطيع استضافة هذه المؤتمرات.