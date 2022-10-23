أخبار الرياضة| أول إصابة للأهلي.. وطلب مفاجئ لمؤمن زكريا.. وترتيب الدوري المصري

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

أكد مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يرغب في حضور مباراة القلعة الحمراء أمام الزمالك، في بطولة السوبر المصري.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

اشتكي المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من إصابة خفيفة بين شوطي مباراة اسوان كانت سبباً في خروجه .

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب أسوان في بطولة الدوري، وكان بمقدوره تقديم أداء أفضل خلال اللقاء.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تحقيق فوز مهم علي أسوان، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



أعلن النادي الاهلي بشكل رسمي تعيين الإسباني ديفيد ديفيز مديرا فنيا للفريق الأول لكرة اليد ، وقامت الإدارة الحمراء بتقديم المدرب في مؤتمر صحفي أمس بحضور العامري فاروق نائب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي امين الصندوق



قال سمير عثمان الخبير التحكيمي، إن زكريا الوردي لاعب نادي الزمالك، كان يستحق الطرد خلال لقاء فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

كشفت شركة “تذكرتي”، عن ما يتردد من أخبار غير صحيحة بشأن زيادة أعداد الجماهير لفريق عن الآخر.