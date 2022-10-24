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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس مشروع تقييم اليورانيوم سابقا: مصر فيها 100 منجم ذهب منذ أيام الفراعنة

هيئة المواد النووية
هيئة المواد النووية

قال الدكتور درويش الخولي، رئيس مشروع تقييم اليورانيوم بهيئة المواد النووية سابقا، إنه نظرا لما حققته القيادة السياسية من إنجازات فبات لدينا حاليا شركة لاستخراج الرمال السوداء منبثقة من هيئة المواد النووية، كما ويوجد شركات للذهب جديدة، «الرئيس السيسي بيمهد البلد للاستثمار والمراحل الانتاجية للتعدين في حد ذاته فهو أمر لم يأتي من فراغ».

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وأضاف «الخولي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن كل تلك الإنجازات التي قامت بها القيادة السياسية جاءت نتيجة مجهودات جبارة بذلها الرئيس السيسي وعدد كبير من المجهولين الذين يعملوا في الجبال المصرية الخاصة بمجال التنقيب، «مصر فيها 100 منجم ذهب منذ أيام الفراعنة».

واستطرد: «عندنا تنقيب في معادن اليورانيوم ومعدن الذهب وكافة الثروات المعدنية الموجودة، وهما دول الجنود، ونتيجه مجهودهم بيظهر لينا النهاردة منتج كويس بنعرفه، والطاقة النووية حاليا فيها اكتشافات في الصحراء الشرقية والغربية وسيناء، وده في حد ذاته بيؤكد أننا مقبلين على مرحلة جيدة، ومصر هتكون في نهضة ممتازة».

وأوضح أنه بالنسبة للحزام الممتد من القصير إلى الصحراء الغربية فيوجد به مادة الفوسفات بجودة عالية ويتميز بوجود المعادن النادرة، كما وأن هناك مثلث ذهبي يحوى كل المواد التعدينية من ذهب وفوسفات وحديد ونحاس، ولكن كل ما ينقصه هو عدم وجود الإمكانيات المساعدة في استكشاف مثل تلك المواد الهامة.

الدكتور درويش الخولي هيئة المواد النووية اليورانيوم الرئيس السيسي السيسي

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