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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الدولي يحث باكستان على إجراء إصلاحات اقتصادية حتى تتمكن من التعافي

صدى البلد

حث مارتن ريسير نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة جنوب آسيا أمس الأحد، باكستان على اتخاذ إجراءات داخلية - بمساعدة من المجتمع الدولي - حتى تتمكن من التعافي من آثار الفيضانات التي تعرضت لها مؤخراً.


ونقلت قناة تليفزيون " جيو " الاخبارية الباكستانية عن نائب رئيس البنك الدولى قوله إن باكستان تضررت بشدة من جراء ظاهرة التغير المناخى ، وأن الأزمة التى تعرضت لها من جراء الفيضانات لم يسبق لها مثيل ، وإنها تحتاج إلى ( خارطة طريق ) حتى يمكنها التعافى من آثار هذه الفيضانات.


وقال نائب رئيس البنك الدولي إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد باكستان ، ولكن يجب على باكستان أيضا إجراء إصلاحات مالية واتخاذ إجراءات داخلية لأن مواطنيها أعربوا عن إنزعاجهم بسبب فواتير الكهرباء الباهظة. 


وأكد نائب رئيس البنك الدولى على ضرورة إجراء باكستان إصلاحات في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن وزير المالية الباكستاني إسحاق دار كان قد طمأنة بشأن مسألة تنفيذ الاصلاحات نظرا لأهميتها بالنسبة للاستثمار على المدى الطويل. 
 

مارتن ريسير المجتمع الدولي الفيضانات

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