يوسف فوزي: حسين ومصطفي فهمي زملائي بالمدرسة

أهدي الاعلامي د. عمرو الليثي باقة ورد للفنان القدير يوسف فوزي تكريما لمسيرته الفنية الرائعة وذلك خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس.

وقال الفنان يوسف فوزى ان والدته انجليزية ، ووالده كان تركي "شركسي " و كان مهندس صوت باستوديو مصر ، و ان والدته كانت ممثله جامده جدا ، و مثلت فى لندن و هى خريجة معهد تمثيل رادا و كانت ملكة جمال مصر سنة ٣٦ و انفصلوا عن بعض بعد زواج ٣ سنوات.

و اضاف فوزى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الماس على شاشة الحياة ، و لم ارى والدى حتي وصلت الي سن ٨ سنوات و كان هناك احترام متبادل بينهم و عندما تزوجت والدتى ذهبت للعيش مع والدى فى القاهرة ، و كانت والدتى بتحضر كل اسبوع تشوفنى .

و تابع ان مصطفى و حسين فهمى اتربيت عندهم فى البيت مع اخوهم حسن و على بدرخان و احمد يحيى و كلهم كانوا زملائه فى المدرسة ، و والدى قدم دور فى فيلم قلبى دليلى و هو صغير .

و اضاف ان والده اعترض على فكرة التمثيل مبكرا و قال لى لازم تخلص دارسة الاول و كان صديقى احمد يحيي مثل دور فى فيلم و اخد فلوس فروحت لوالدى ، فقال لى صاحبك ده صايع خلص تعليم ، وعندما انتهي من دراستك تعالى مثل فى استوديو مصر .