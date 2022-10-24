سيناتور روسي: إعادة انتخاب شي جين بينج لرئاسة الصين تعني الاستقرار لروسيا

قال السيناتور الروسي أندريه كليموف، أمس الأحد، إن إعادة انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينج لفترة ثالثة تعني الاستقرار بالنسبة لروسيا، مع توجه المسار الحالي لبكين نحو التعاون الجاد مع موسكو.



وأشار كليموف نائب رئيس اللجنة الدولية بمجلس الشيوخ الروسي - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - إن الالتزام بهذا التعاون تم تحديده في بيان مشترك وقعه الزعيمان الروسي والصيني في موسكو في مايو 2015، حيث تحدثا عن ربط مشروع التكامل الأوراسي لموسكو ومشروع بكين الحزام والطريق.



وأضاف كليموف أن سياسة الموظفين التي أقرها المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني وقرار لجنته المركزية "عززت إلى حد كبير إمكانيات شي جين بينج التنظيمية والسياسية والشخصية"، وبذلك "سيكون قادرًا على متابعة المسار المعلن قبل المؤتمر خلال السنوات الخمس المقبلة".



وأكد السيناتور الروسي أن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم له علاقات وثيقة جدًا مع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، لافتا إلى أن جميع الاتفاقيات بين الأحزاب، بما في ذلك تلك التي تم التوصل إليها في الاجتماعات التي حضرها الزعيم الصيني، "كانت مهمة من الناحية الاستراتيجية وستستمر لفترة طويلة جدًا".



وقال كليموف إن "حقيقة استمرار شي جين بينج في قيادة الصين الضخمة هي ضمان أن هذه الاتفاقيات سيتم تعزيزها وتطويرها"، مضيفا أنه "من المهم للغاية بالنسبة لنا استقرار ونمو الصين جارتنا، لأن هذا يخلق الظروف اللازمة لضمان أمن روسيا وتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية".

