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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا
كورونا

أعلنت الجزائر، أمس الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى ٢٧٠ ألفا و٧٨٣ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٨٢ ألفا و٣٨٧ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٩ حالة.

 

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.
 

 

 

 

 

 

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