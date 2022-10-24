المحافظين: مخرجات المؤتمر الاقتصادي ستضع على طاولة الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت خليل أمين عام حزب المحافظين؛ إن دعوه الرئيس لمؤتمر اقتصادي شيء هام وقبل ذلك الحوار الوطني وهذا يدل على انا مخرجات المؤتمر الاقتصادي ستضع على طاولة الحوار مما يؤكد أن قوانين الاستثمار في مصر جيده لتحفيز المستثمرين الأجانب في الاستثمار داخل الدولة المصرية.

أضاف طلعت خليل، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار الفضائية في برنامج آخر النهار مع الإعلامي محمد الباز؛ أن تمت مناقشه رجال الأعمال بداية من اليوم كما استعرض وزير المالية مع وزاره التخطيط بعض الأمور التي يشعر بها المواطن بها وكذلك يستشعر بها المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها وسائل توسيع القاعدة الاستثمار للتخلص من نسبة البطالة.

وأوضح أمين عام حزب المحافظين؛ أن من اللافت للنظر أن الثروة المحجرية في مصر نسبة العائد بها لا يزيد عن ١ من ألف من الناتج القومي؛ مضيفا أن هناك فرض إتاوات قانونية على الذهب و التعدين وكذلك الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 59 هيئة في مصر والفوائد الخاصة بها تمثل 3.8 وهذه النسبة غير مقبولة.

وأشار خليل إلى أن التعداد السكاني لمصر 104‪‪مليون نسمة و نسبه الصادرات الصناعيه حوالي 32 مليار دولار وبعضها مستورد و هذا عند مقارنته بحجم الشعب المصري تكون نسبه هزيلة.