صحف الإمارات: مصر تؤكد ضرورة عدم نقل الصراعات والأزمات الدولية إلى قمة المناخ.. واشنطن تبلغ روسيا بأن أوكرانيا لا تخطط لاستخدام "القنبلة القذرة"

إسرائيل تشدد حصار نابلس إثر اغتيال قائد لـ«عرين الأسود»

القوات الروسية تدمر مستودعاً يضم 100 ألف طن من وقود الطيران

ميلوني تتسلّم رسمياً رئاسة حكومة إيطاليا وتلتقي ماكرون في روما

الكوريتان تتبادلان الطلقات والقذائف التحذيرية قرب الحدود البحرية



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من القضايا على الصعيد الإقليمي والدولي.

وفي صحيفة "الخليج" شدد القوات الإسرائيلية حصارها العسكري المفروض على مدينة نابلس وبلداتها لليوم الثالث عشر على التوالي، وسط اعتداءات للمستوطنين.

وقتل ناشط فلسطيني، أمس الأحد، في انفجار عبوة ناسفة في البلدة القديمة في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل في اغتياله فيما رفض الجيش التعليق على الحادثة، وشددت قواته حصار المدينة وسط توقعات بتصعيد مسلح.

وأكد مصدر أمني فلسطيني أن الكيلاني قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة. وتجمع فلسطينيون في البلدة القديمة في نابلس حول بقايا دراجة نارية متفحمة يبدو أنها كانت مفخخة. وأظهرت صور لوسائل الإعلام والدة الكيلاني وأقاربه وهم يودعون جثمانه الذي سجي في مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

من ناحية أخرى، أعلنت القوات الروسية، أمس الأحد عن تدمير مخزن يضم 100 ألف طن من وقود الطيران في أوكرانيا، وانقطع التيار الكهربائي عن العاصمة كييف، وبات أكثر من مليون منزل من دون كهرباء في أوكرانيا.

قطعت شركة «أوكرينيرغو» الأوكرانية المشغلة لقطاع الكهرباء، أمس الأحد التغذية عن العاصمة كييف من أجل «تثبيت» إمدادات الكهرباء بعد ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة.

وقالت شركة «دتيك» الخاصة المورّدة للكهرباء أنه حدث أمس الأحد «قطع للكهرباء لتثبيت الإمدادات في كييف من أجل تجنّب الحوادث». وأشارت الشركة في بيان على موقعها إلى أن الانقطاع لن يستمر أكثر من أربع ساعات، لكنها لم تستبعد أيضاً استمراره لفترة أطول «بسبب حجم الأضرار».

وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت أن أكثر من مليون منزل في أوكرانيا انقطع عنها التيار الكهربائي بعدما استهدفت ضربات روسية منشآت الطاقة.

وفي صحيفة "البيان"، قالت أوكرانيا إن سبع سفن‭‭ ‬‬محملة بالحبوب أبحرت من موانئها، الأحد، متجهة إلى آسيا وأوروبا، لكنها اتهمت روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تيليغرام، إن "روسيا تعرقل عمداً التنفيذ الكامل لمبادرة الحبوب. ونتيجة لذلك، فإن هذه الموانئ (الأوكرانية) لم تعمل إلا بنسبة 25 إلى 30% من طاقتها منذ بضعة أيام".

ومهد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود، والتي أغلقت منذ الغزو الروسي. وحصلت موسكو على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

ودعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق لكن المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر المقبل، ازدادت بعد أن أثارت موسكو شكاوى مراراً وتكراراً بشأن تنفيذه.

وقال جينادي جاتيلوف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي لرويترز، إن موسكو سلمت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن قائمة بالشكاوى.



من ناحية أخرى، طوت إيطاليا الأحد، صفحة مع تسلّم جورجيا ميلوني مهمّاتها الجديدة غداة تأديتها اليمين الدستورية لتكون رئيسة الوزراء الأكثر يمينية في إيطاليا منذ 1946.

وفور تسلمها مهماتها عقدت ميلوني مساء الأحد، في روما، أول لقاء لها مع زعيم أوروبي هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد العمل معها بشكل "طموح" ولكن أيضاً بـ"يقظة".

وأبقى الإليزيه على الغموض بشأن هذا اللقاء الذي حصل بعيداً من الكاميرات في وسط العاصمة الإيطالية واستمر أكثر من ساعة بقليل.

وكتب ماكرون على تويتر: "بصفتنا أوروبيين، ودول جوار، وشعوباً صديقة، يجب أن نواصل مع إيطاليا كل العمل الذي بدأ. أن ننجح معاً، بالحوار والطموح، هو أمر ندين به لشبابنا وشعوبنا"، مرفقاً تغريدته بصورة تظهره خلال مناقشاته مع الزعيمة الجديدة.

وفقاً لروما، ركز الاجتماع "الودي والمثمر" على "الحاجة إلى استجابات سريعة ومشتركة لارتفاع أسعار الطاقة" على المستوى الأوروبي، وتطرق إلى "دعم أوكرانيا" و"إدارة تدفقات الهجرة".

وعبّر الزعيمان عن "رغبتهما في مواصلة التعاون بشأن التحديات المشتركة الرئيسية على المستوى الأوروبي مع احترام المصالح الوطنية لكل منهما"، بحسب روما.

وقالت ميلوني في وقت سابق من اليوم نفسه، في ختام أول اجتماع لمجلس الوزراء استمر نحو ثلاثين دقيقة: "علينا أن نكون موحدين. هناك أوضاع طارئة تواجهها البلاد. علينا العمل معا". وجاء تصريحها على خلفية توتر مع سيلفيو برلوسكوني وماتيو سالفيني اللذين انضما إلى ائتلافها.

وفي صحيفة "الإمارات اليوم" أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سعي بلاده إلى أن يشكل مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» محطة مهمة على صعيد تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، داعياً إلى تجنيب القمة التي تستضيفها بلاده في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، الصراعات والنزاعات الدولية وعدم نقلها إلى الحدث.

وحذر شكري - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات عُقد بمقر الخارجية المصرية بالقاهرة - من أن أي إخفاق في التعامل مع التحديات المناخية يذهب بالعالم إلى مرحلة اللاعودة، داعياً إلى التعاون بين الدول للخروج بنتائج تتناسب مع أهمية الحدث.

وأشاد وزير الخارجية المصري بالتعاون والتنسيق المصري الإماراتي خلال قمة المناخ التي تستضيفها مصر، وأشار إلى جهود البلدين لتنمية قدراتهما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الاستثمارات في كل منهما.

وتطرق الحوار إلى الاحتفالات المصرية الإماراتية بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحت شعار «مصر والإمارات.. قلب واحد»، وقال إنها تشكل مناسبة لاستحضار الحاضر والماضي، والاعتزاز بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأثره ودوره في ترسيخ المحبة العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار شكري إلى أن الدول العربية لديها موارد ضخمة وقدرات بشرية ومادية تؤهلها لأن يكون تأثيرها الأقوى على الساحة الدولية، مؤكداً أن الأمن القومي العربي كلٌّ لا يتجزأ، وكل الدول العربية تعمل سوياً لحماية الأمن القومي وحماية مصالحها في إطار العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل، وتعزيز المصالح في ما بينها ومع الشركاء الدوليين.

وفي صحيفة "الاتحاد" قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كوريا الشمالية أطلقت عشر قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي، ردا على الطلقات التحذيرية التي أطلقتها كوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية للكوريتين.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي إن بيونج يانج أطلقت عشر قذائف من عدة قاذفات صواريخ الساعة 0515 صباحا تقريبا (2015 بتوقيت جرينتش الأحد) بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية في نحو الساعة 0350 صباحا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي، الذي يعد الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.

وفي الشأن الأوكراني، أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض الأحد أن تصريحات موسكو التي اتهمت أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد القوات الروسية، هي "خاطئة بوضوح".

وقالت أدريين واتسون في بيان إن الولايات المتحدة ترفض "الادعاءات الخاطئة بوضوح لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو لجهة أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها".

ورفض الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهامات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث أيضا الأحد مع نظيره الروسي سيرجي شويجو بناء على طلب الأخير.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، رفض أوستن "أي عذر لتصعيد من الجانب الروسي"، بحسب ما قال البنتاغون الذي لم يأت بشكل مباشر على ذكر الاتهامات بالإعداد لـ"قنبلة قذرة".

