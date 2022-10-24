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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اتهامه بالجاهل.. صبري فواز يرد على مصطفى كامل : برافو بجد

صبري فواز
صبري فواز

شن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية هجوماً على صبري فواز، قائلا سخر من قشطة يابا.. وده جهل منه لأنه فاضي".


وأضاف كامل، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، المُذاع على قناة ETC، مساء الأحد: "انت مالك يا صبري يا فواز، أنا جيبت حق مصر ليك ولأولادك، وهكتشف المواهب من خلال قواعد وضوابط نقابة المهن الموسيقية".


ورد الفنان صبري فواز عبر حسابه علي فيسبوك قائلا" على فكرة .. القرارات اللي طلعت من نقابة المهن الموسيقية النهارده، حاجة كويسة جدا .. انك تستوعب كل مؤدي المهرجانات و تعمل لهم شعبة في النقابة _أيا كان اسمها مش مهم الإسم ويدفعوا اشتراكات و رسوم هاتفيد النقابة و اعضائها،  دا غير انك هاتشغل مع كل واحد منهم مجموعة من العازفين  من أعضاء النقابة .. هايفيد العازفين و هايطور أداء مغنيين المهرجانات"

 

واوضح "ان الغرض من البوست اللي عمل دوشة .. انه المنع لا يفيد لا النقابة و لا المغنيين ..و آدينا شفنا بعينينا ان المنع ما قدرش يحجب ( حاجة ) زي أنتش و اجري من الانتشار .

 

وتابع " الطريق الأنسب هو اللي النقابة عملته ده برافو بجد .. و بالتوفيق للجميع .. و لو ان النقيب قال عليا جاهل في احد البرامج .. بس انا مسامح عشان القرارات الحلوة دي .. قشطة يابا  ؟

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وكان كتب الفنان صبري فواز على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاوزين حد متخصص من نقابة المهن الموسيقية يفهمنا ويعلمنا.. إيه الفرق بين المهرجانات، وقشطة يابا" في سخرية واضحة من أغنية مصطفى كامل الذي سبق وقدمها في فيلم يحمل الاسم نفسه عام 2004.

نقابة المهن الموسيقية المهرجانات الفنان مصطفى كامل الفنان صبري فواز الإعلامية إنجي أنور قشطة يابا

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