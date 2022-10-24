أستاذ مناخ: من الضروري الاتجاه إلى تنفيذ مشروعات خضراء صديقة للبيئة

أكد الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أنه من الممكن التخفيف من آثار الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير وذلك عن طريق الاهتمام بملف تغير المناخ العالمي ووضع حلول له.

وقال علي قطب في حواره في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": "لابد من استخدام طاقة نظيفة متجددة ونمنع استخدام الوقود الأحفوري".

وتابع علي قطب:" استخدام التكنولوجيا الحديثة منتشر في كافة دول العالم في ظل التزايد المستمر لأعداد السكان في كافة أنحاء العالم ".

وأكمل علي قطب:" من الضروري الاتجاه إلى تنفيذ مشروعات خضراء صديقة للبيئة كـ حل لملف التغير المناخي، والمشروعات الخضراء تزيد من نسبة الأكسجين وتقلل من ثاني أكسيد الكربون ".

ولفت علي قطب :" هناك مشروعات تحقق التنمية المستدامة وتخدم المناخ الأخضر ولا تتسبب في انبعاثات كربونية كثيرة ".

