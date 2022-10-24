عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

10 مخالفات تؤدي لإلغاء رخصة المحلات التجارية والتموينية بالقانون| تفاصيل

محلات
محلات

حدد قانون حماية المنافسة وقانون التموين 10 حالات لسحب رخصة المحلات التجارية والتموينية، كأحد الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها، إلى جانب العقوبة الجنائية العقوبات الأخرى التي نص عليها القانون، والتي تأتي نتيجة مخالفات تتعلق بحماية المنافسة وقانون التموين. 

ونص قانون حماية المنافسة والتموين على أنه تسحب رخصة المحلات التجارية والتموينية في 10 حالات، إلى جانب الحبس سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، حال ارتكاب إحدى المخالفات المبينة على النحو التالي:

إعادة بيع المواد التموينية

ومن ضمن الحالات التي يتم إلغاء رخصة المحلات التجارية والتموينية، حال قام صاحب المنفذ بالشراء لغير استعماله الشخصى لإعادة بيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

قلد عبوات المواد المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

احتكار المنتجات

ـ أخفى المنتجات المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

- خلط بقصد الإتجار المواد بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

وتغلق المحلات التجارية والتموينية في حال امتنع عن بيع مواد معينة لأشخاص معينين أو لمستحقيها أو قام بالتصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

نشر أخبار كاذبة

- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

وآخر حالة تؤدي لغلق المحلات التجارية والتموينية، قيامه برفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

المحلات التجارية التموين قانون التموين قانون حماية المنافسة السلع التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

فلوس الغرامة مجهزتش.. تضاؤل فرص لحاق كهربا بالسوبر المصري بين الأهلي والزمالك

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

5 مشاهد مؤثرة في محاكمة عريس الإسماعيلية المتهم بالاعتداء على زوجته.. صور وفيديو

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

موضوعات متعلقة

لو لسه متجوزين.. سارع بإضافة الزوجة أونلاين على بطاقة التموين

83 مليار جنيه حجم الدعم المقدم في التموين.. تفاصيل

بهذه الشروط.. جهاز حماية المستهلك يحفظ حقك في مراكز صيانة وإصلاح السيارات

100 مليون جنيه لمن يضر بالاقتصاد.. حماية المنافسة تواجه غلاء الأسعار

ترشيحاتنا

بمنحة 2.30 مليون يورو .. الري تكشف تفاصيل برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري

مدبولي: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص

المالية: سيكون هناك حوافز وإجراءات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

بعد واقعة السرقة في جامعة سوهاج | فصل نهائي للطلاب حال هذه المخالفات

الحرب الأوكرانية تشتعل.. روسيا تضرب المنازل وتخلي خيرسون وتعيق صادرات الحبوب

المالية: خفض الزمن والتكلفة الخاصة بالإفراج عن البضائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنهى حلم إليزابيث.. الملك تشارلز يعرض إرثه من الخيول للبيع

بعد ما شافته بيخونها.. دنيا بطمة تغير شكل وجهها وتتعرض للانتقادات

طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات

التفاصيل والاسم الجديد.. حقيقة تغيير مسمى الدوري المصري

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ